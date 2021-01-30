«В доме царила антисанитария». Бабушка пермской девочки, не учившейся в школе в девять лет, стояла на учете в полиции

По решению суда девочка уже передана на воспитание матери. Фото: Анна Маркова

Громкую историю с девятилетней пермской девочкой, которая жила у бабушки-затворницы и не училась в школе, «Комсомолке» прокомментировали в полиции.

- Год назад из территориального управления Минсоцразвития в полицию поступила информация, что ребенок 2011 года рождения не прошел плановый медосмотр, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – В ходе проверки выяснилось, что ребенок проживает с опекунами, нигде не обучается, в доме царят антисанитарные условия, а опекуны не выполняют требования по воспитанию девочки.

После проверки бабушку и дедушку поставили на профилактический учет в полиции и привлекли к административной ответственности. Затем полицейские нашли мать ребенка и сделали несколько попыток вместе с женщиной встретиться и поговорить с опекунами.

- Но они всячески препятствовали этому: не отвечали на звонки и не открывали двери, - говорят в полиции.

Весной дедушка девочки умер, после этого в доме пенсионерки за долги отключили отопление. Сейчас по решению суда девочка передана на воспитание матери и уже начала ходить в школу.

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