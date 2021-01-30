«100 тысяч за маску на подбородке». В Перми оштрафовали магазин, где нарушались санитарные требования

Суд назначил магазину наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

Мотовилихинский суд Перми вынес наказание сотрудникам продуктового магазина, которые не выполняли противоэпидемические мероприятия, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Выяснилось это во время проверки Роспотребнадзора.

- У одного продавца, отпускавшего товар и принимавшего оплату, маска была спущена на подбородок и не закрывала нос, а у другого продавца маска вообще отсутствовала, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского суда.

В итоге ООО «Ирэн» судом было признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.