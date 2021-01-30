В пермской мэрии напомнили, куда жаловаться на свисающие с крыш снег и сосульки

В Перми сохраняется аномально теплая погода, а это значит, что снег и лед, скопившийся за зиму на крышах, может падать вниз. Фото: архив "КП"

В Перми сохраняется аномально теплая погода, а это значит, что снег и лед, скопившийся за зиму на крышах, может падать вниз.

- Специалисты районных администрации проводят проверки качества уборки кровель от снега, - сообщили в пресс-службе пермской мэрии. – В Мотовилихинском районе по 51 адресу выявлены снежно-ледовые образования на кровлях. В Дзержинском районе - 111 таких домов, есть нарушения и в других районах.

Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить в обслуживающую дом организацию, если реакции не последовало, то в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (улица Клары Цеткин, 10а, 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54). Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации района.