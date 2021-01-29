В Перми по подозрению в мошенничестве с маткпиталом задержали восемь женщин

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД Прикамья пресекли задержали восемь женщин, которые совершили ряд мошенничеств с материнским капиталом.

По версии правоохранителей, 24-летняя девушка, ее 54-летняя мать и их 36-летняя знакомая в 2019 году пришли в ЗАГС с заявлением на получение двух свидетельств о рождении детей, которых, по их словам 24-летняя девушка родила дома, но фактически дети не рождались.

Используя фальшивые документы они обратились в Пенсионный фонда и получили государственный сертификат на материнский капитал. После чего на расчетный счет кредитной организации по договору займа были переведены бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 450 тысяч рублей. Также в период 2019-2020 гг. аналогичным способом из бюджета похищено свыше 2 миллионов рублей. «Роженицами», либо «присутствовавшими при рождении», помимо вышеуказанных лиц, выступили еще 5 жительниц Прикамья, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленниц задержали в декабре прошлого года. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Семи обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, одной – в виде запрета определенных действий.

- Стражи порядка продолжают следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские полагают, что обвиняемые могут быть причастны к ряду аналогичных преступлений на территории Пермского края, - добавили в пресс-службе главка МВД.