Группа компаний ПЗСП объявила о старте продаж квартир в доме на Водниках

Фото: ПЗСП

Дом по ул. Ушакова, 65 – новый большой проект группы компаний ПЗСП. Одна из особенностей дома – пристроенный магазин. Наличие торговых площадей позволит жителям дома с комфортом совершать необходимые покупки.

Другое важное преимущество – крытая многоуровневая парковка, расположенная над магазином, для удобного размещения личного автотранспорта жителей. Кроме того, парковка позволит сохранить больше места для устройства детской игровой площадки.

Проектом нового дома в каждой квартире предусмотрены места хранения: шкаф-купе или гардеробная. Из других преимуществ – просторные лоджии, в больших квартирах – два санузла. По традиции квартиры будут сданы с отделкой «под ключ»: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надежные входные и межкомнатные двери, вся необходимая сантехника. Покупателям квартир в доме не придется делать дополнительных вложений.

Фото: ПЗСП

Для безопасности жителей застройщик устанавливает видеодомофоны и видеонаблюдение во дворе, холлах и лифтах дома.

«Дом на ул. Ушакова, 65 - это один из самых крупных объектов ПЗСП. К нему пристроен торговый центр и многоуровневая парковка. Мы постарались сделать планировку дома максимально удобной. Благодаря расположению дома, двор получается закрытым, что обеспечит комфорт и безопасность будущих жильцов», - отметил Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП».

Фото: ПЗСП

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Водники»».