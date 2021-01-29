«В школе будет взрыв». Жителя Пермского края осудят за ложное сообщение о минировании

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В марте 2020 года пьяный 31-летний житель Пермского края позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил оператору о готовящемся взрыве в школе в Юго-Камске.

- Прибывшие на место оперативные службы, проверив объект, заложенного взрывного устройства не обнаружили, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении 31-летнего пермяка возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Уголовное дело направлено в Пермский районный суд.