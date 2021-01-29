«Остались беременная жена и двое детей». Два человека погибли в жесткой аварии в Пермском крае

Фото: dobryi_kudymkar/ВКонтакте

Вечером 28 января на трассе Нытва-Кудымкар произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек. В пресс-службе ГИББД по Пермском краю сообщили, что авария произошла на 126 километре трассы.

- По предварительной информации, 38-летний водитель «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой». В результате аварии водитель «Приоры» и его 28-летний пассажир погибли на месте. 40-летний водитель «Гранты» и два пассажира – 37-летняя женщина и 9-летний ребенок - с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции добавили, что двое погибших не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Знакомые погибших рассказали, что в этот вечер мужчины возвращались с рыбалки. У 28-летнего пассажира остался сын, а у 38-летнего водителя осталась беременная жена и двое детей.

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