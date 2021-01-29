Баскетболисты «Пармы» выиграли первый матч в Кубке ФИБА

Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА» (Пермский край)/ВКонтакте

В четверг, 28 января, баскетбольный клуб «Парма» сыграл первую игру в рамках группового тура FIBA Europe Cup и одержал победу над голландским клубом БК «Донар Гронинген».

Встреча закончилась со счетом 93:81. Самым результативным в составе пермского клуба стал сербский форвард Борис Савович, набравший 23 очка.

Главный тренер БК «ПАРМА» Казиса Максвитиса в послематчевом интервью сказал, что его подопечные ожидали от соперников агрессивной игры, а главной задачей было остановить напор и быстро переходить в нападение.

- Я доволен тем, как мы наращивали свое преимущество по ходу игры, но мне не понравилось, что это преимущество нам далось нелегко. Могли закончить этот матч более уверенно. Мы ждали выступления на Кубке ФИБА Европа и рады тому, что первый матч в этом турнире стал для нас победным, - заявил Максвитиса.