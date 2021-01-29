«ЕЭС-Гарант» расширяет возможности применения энергоэффективных решений в Пермском крае

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ООО «ЕЭС-Гарант» установит кровлю с дополнительным утеплением для многоквартирного жилого дома по адресу ул. Заводская, 22 в пос. Сылва Пермского края. Произведенные работы повысят энергоэффективность: потери тепла сократятся на 20-40%, что поможет собственникам квартир сэкономить на платежах за тепловую энергию.

Замена кровли финансируется из накоплений жителей дома в Фонде капитального ремонта и отчислениям в течении 3 лет. Завершение работ запланировано на март 2021 года.

В результате капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме собственники жилья получат не только защиту от атмосферных осадков, перепада температур, солнечной радиации, ветра, вредных выбросов промышленных предприятий, но и ощутят рост комфорта проживания, сохранение тепла в квартирах, отсутствие сосуль на козырьках крыши.

Справка

ООО «ЕЭС-Гарант» - независимая энергосбытовая и энергосервисная компания. Основные виды деятельности: поставка электроэнергии, природного газа, услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Среди ключевых партнеров – основные производители электроэнергии и энергосбытовые компании, а также крупнейшие производители энергосберегающего оборудования и приборов учета.