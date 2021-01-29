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За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 289 новых случаев заражения коронавирусом: 55 человек проходят лечение в больницах, 234 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- В числе 289 новых инфицированных 119 пациентов мужского пола, 170 – женского, среди заболевших 18 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 83 человека, 82 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 39 228. Ежесуточный прирост больных составил 0,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 28 января – 0,98).