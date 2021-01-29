«Еще один транспортный эксперимент». С 1 февраля в трамваях Перми появится функция адресного открытия дверей

Фото: Виталий Кокшаров

Очередной транспортный эксперимент проведут на трамвайном маршруте №6, на котором появится функция адресного открытия дверей. Она поможет поддерживать комфортную температуру салона в любое время года. Зимой в салоне будет сохраняться тепло, летом – прохлада.

- Чтобы войти в вагон или выйти из него, пассажирам необходимо будет нажать на специальную кнопку. Кнопки расположены на каждой двери внутри и снаружи салона трамвая. Каждая кнопка будет обозначена специальным стикером «Нажмите кнопку для открытия дверей». Функция адресного открытия дверей активируется после остановки трамвая. Во время движения индикатор на кнопке горит красным, во время остановки загорается зеленый – в этот момент пассажиру необходимо нажать кнопку для открытия дверей, - объяснили в МУП «Пермгорэлектротранс».

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