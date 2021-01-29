Первые новоселы экогорода «Погода» оценили дизайнерские холлы и входные группы

Фото: «Девелопмент-Юг»

В январе первые новоселы получили ключи от своих квартир. Первое, что увидели новоселы – стильные дизайнерские холлы. Перед принятием решения о покупке клиенты оценивали дизайн-проект холлов только по изображениям в каталогах. Теперь же смогли прочувствовать атмосферу проекта и качество отделочных материалов в холлах лично.

Холлы в «Погоде» стали продолжением концепции времен года. Дизайн интерьера стилистически единый, но в каждом доме — собственное цветовое решение.

«Девелопмент-Юг»

Ксения Романенко, житель экогорода «Погода»:

– Мы впечатлены: холлы стильные, гостеприимные, потолки высотой 4 метра. В такой холл приятно гостей пригласить. Продумано мягкое освещение, есть зоны ожидания с мягкой мебелью… Здесь будет приятно и переждать дождь, и почитать книгу, и выпить кофе, и подзарядить телефон.

«Девелопмент-Юг»

Компания «Девелопмент-Юг» позаботилась о мамах с колясками и пожилых людях, отказавшись от ступеней при входе в подъезд. Входная группа находится на уровне земли. Благодаря прозрачным входным группам жителям видно, что происходит на улице и внутри подъезда — это гарантирует безопасность.

Домофон разместили в теплом тамбуре, чтобы жителям не приходилось искать ключ на морозе. В каждом подъезде застройщик предусмотрел комнату «матери и ребенка», помещение для хранения велосипедов и колясок. Доступ в комнаты хранения осуществляется с помощью специальных ключей.