«ЭнергосбыТ Плюс» расширил возможности личного кабинета для юридических лиц на сайте компании

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На сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» открыт доступ к новому личному кабинету для юридических лиц. Благодаря обновлению сервиса значительно расширены возможности клиентов по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации.

Если клиент уже пользовался услугами личного кабинета на сайте «ЭнергосбыТ Плюс», то для перехода в обновленный сервис достаточно авторизоваться по прежней ссылке. При отсутствии регистрации, необходимо перейти в раздел «Для бизнеса» и следовать инструкциям для получения логина и пароля.

Личный кабинет, который функционировал на сайте ранее, позволял передавать показания индивидуальных приборов учета горячей воды, ознакомиться со счетами-фактурами и контролировать состояние расчетов по договорам. Функции, реализованные в обновленном сервисе, позволяют полностью перевести обслуживание в удаленный режим:

— доступно отражение текущего состояния расчетов за услуги отопления и горячего водоснабжения на текущий момент;

— возможно проведение оплаты услуг— для перехода на страницу оплаты достаточно всего два клика;

— при необходимости можно выгрузить счет-фактуру и расчетную ведомость за любой из 12 предыдущих платежных периодов;

— есть возможность сверить переданные показания ИПУ ГВС.

«Мы призываем всех юридических лиц, которые осуществляют расчеты за услуги отопления и горячего водоснабжения в «ЭнергосбыТ Плюс», лично оценить преимущества обновленного личного кабинета. Это удобно, оперативно, а главное в сегодняшних условиях — безопасно для здоровья», — подчеркивает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

Напоминаем, что новый личный кабинет на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» доступен для юридических лиц. Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчетно-кассового центра, адрес сайта которого указан в вашей квитанции.