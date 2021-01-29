Концерт Николая Луганского в Перми переносится из-за травмы пианиста

Фото: Пермская филармония

Сольный концерт знаменитого пианиста Николая Луганского в Перми переносится с 4 на 12 февраля.

- В конце декабря я получил травму руки, и по всем прогнозам врачей процесс восстановления и постепенного вхождения в рабочее состояние занимает около полутора месяцев, - объяснил ситуацию народный артист в обращении к пермским слушателям. - Хотел бы выразить огромную благодарность Пермской филармонии за то, что руководство пошло мне навстречу, и перенесло мой сольный концерт с 4 на 12 февраля.

Ранее были перенесены на февраль концерты Николая Луганского в Самаре, запланированные на 23 и 24 января.

- Я начинаю свое возвращение на сцену с двух концертов камерной музыки, где нагрузка на руку намного меньше, чем на сольном концерте, - отметил пианист. - Иначе, мне пришлось бы менять и сокращать программу, чего мне очень бы не хотелось. Пермская аудитория - одна из самых любимых в стране, и мне важно выступить для вас в полную силу и в полном объеме.

В пермском концерте, прозвучат две сонаты Людвига Ван Бетховена, «Эстампы» Клода Дебюсси и этюды Сергея Рахманинова.