В двух микрорайонах Перми в выходные отключат холодную воду

- Фото: архив "КП"

В субботу, 30 января, и в воскресенье, 31 января, в микрорайонах Нагорный и Авиагородок отключат холодную воду. Об этом сообщает business-class со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье».

С 13.00 30 января до 19.00 31 января без воды останутся жители следующих домов:

- м/р Нагорный (ул. Чердынская, ул. Глинки, ул. Геологов, ул. Архитектора Свиязева);

- м/р Авиагородок (ул. Сусанина, ул. Норильская, ул. Камышловская);

- ул. Архитектора Свиязева, 2-58 (четные номера домов), 11-39 (нечетные номера домов);

- ул. Карпинского от просп. Декабристов до ул. Архитектора Свиязева;

- ул. Милиционера Власова, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6;

- ул. Космонавта Леонова, 56-82 (четные номера домов), 43-65 (нечетные номера домов);

- ул. Самолетная, 48-74;

- ул. Рязанская, 3-19, 103, 105;

- ул. Веры Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанской;

- ул. Советской Армии, 93, 100, 101а.

В «Новогор-Прикамье» объяснили, что отключения связаны с ремонтными работами участка водовода по улице Советской Армии, 93 – улице Карпинского, которые перенесли на конец месяца из-за морозов.