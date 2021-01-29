В ДТП в Пермском крае погибла молодая пассажирка

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В ДТП в Пермском крае погибла 35-летняя женщина. Об этом сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.

Авария произошла 28 января на Чусовском мосту. В 2.50 водитель Opel с 35-летней пассажиркой ехал в сторону Березников. По предварительной информации, водитель иномарки превысил скорость и врезался в экскаватор-погрузчик, который чистил дорогу.

От удара Opel отбросило на встречную полосу, а после - в ограждение. В результате аварии 35-летняя пассажирка получила смертельную травму. Водителя доставили в больницу. Во время проверки выяснилось, что водитель иномарки был пьян.

Сотрудники ГИБДД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.