Пермский аэропорт «Большое Савино» возобновляет международные рейсы

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аэропорт Перми возобновит международные перелеты с 8 февраля. Соответствующее решение было принято на заседании федерального оперштаба.

Напомним, из-за пандемии коронавируса полеты за границу из пермского аэропорта отменили в конце марта 2020 года. Также на заседании оперштаба сообщили, что международные рейсы возобновят из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода и Хабаровска. Кроме того, по решению штаба с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет (не больше одного в неделю) из аэропортов России, где будут возобновлены международные рейсы.

Аэропорт Перми возобновит международные перелеты с 8 февраля. Соответствующее поста. Соответствующее решение было принято на заседании решения было принято на заседании федерального оперштаба.