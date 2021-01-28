Главный следователь Прикамья наградил смельчаков, спасших на пожаре 5 детей

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Березниках продолжают чествовать двух смелых местных жителей - 30-летнего Павла Радаславского и 35-летнюю Наталью Коляскину. Благодаря их отваге в живых остались пятеро ребятишек, которым грозила неминуемая смерть в огне пожара.

23 января в квартире пятиэтажки оказались запертыми пятеро ребятишек, младшенькому ребенку было 7 месяцев, старшему – 12 лет. Их мама ушла на работу, оставив их одних в съемной квартире. И вдруг в доме начался пожар.

Смельчакам уже вручили благодарственные письма МЧС. А вот теперь их поблагодарил и исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дмитрий Анащенко. В режиме онлайн он вручил им благодарственные письма.

Павел вынес из огня пятерых детей. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

- По счастливой случайности оказался в нужное время в нужном месте, - рассказал во время чествования Павел, Радаславский. - Через окно попал в квартиру и понял, что нужно срочно выводить детей из задымленного помещения, открыл дверь в подъезд, а там уже Наталья стоит. Она всех детей увела к себе домой, потому что на улице стоял мороз, а они были в домашней одежде.

Наталья приютила ребятишек у себя дома. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

- Я буквально на 10 минут дома задержалась, - вспомнила Наталья Коляскина. - Увидела дым, услышала крики, прибежала. «Скорая» приехала быстро.

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