В Перми после взрыва на пороховом заводе возбудили уголовное дело

- Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня утром на Пермском пороховом заводе прогремел взрыв, а затем вспыхнул пожар.

В ожоговый центр на «скорых» увезли трех рабочих. Один из них, по сообщению главврача этого медучреждения Андрея Бабикова, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Пермские следователи сообщили, что завели уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

28 января 2021 года на производственном комплексе Пермского порохового завода вследствие нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание, в результате которого 30-летний работник предприятия и двое 58-летних рабочих получили ожоги, в том числе повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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