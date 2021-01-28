Пермский классический университет оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение противоэпидемических мер

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Дзержинский районный суд оштрафовал ПГНИУ на 100 тысяч рублей за нарушение противоэпидемических мер.

В суде пояснили, что в университете не соблюдались условия для обработки рук с антисептиками, не проводилась термометрия на входе в корпусы и общежития, а студенты и работники вуза не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

Представитель университета согласился с протоколом об административном нарушении, но сообщил, что речь не идет о масштабных нарушениях — в основном меры безопасности в вузе соблюдают.

Тем не менее, суд признал ПГНИУ виновным в «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания» и оштрафовал учебное заведение на 100 тысяч рублей