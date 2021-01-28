В Перми пять месяцев ищут пропавшего мужчину

Павел Малышев. Поисковой отряд "ЛизаАлерт"

Поисковой отряд "ЛизаАлерт" продолжает поиски мужчины, пропавшего пять месяцев назад.

Напомним, 61-летний Павел Малышев пропал 2 августа 2020 года. В этот день он вышел из дома в деревне Талово Чердынского района и исчез.

Приметы: рост 170-172 сантиметра, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в зеленую камуфляжную куртку, темно-зеленые брюки, зеленые сапоги.

Всех, кому известна информация о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 8-922-363-14-12 и 8-963-648-69-49.