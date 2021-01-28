Следователи показали место пожара на пороховом заводе в Перми

Фото с места пожара на пороховом заводе: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

На пермском пороховом заводе, где утром 28 января произошел пожар, работают следователи. Они опубликовали фото с места происшествия, на котором видны последствия пожара.

- По факту пожара, в результате которого трое работников получили ожоги, проводится процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Предварительно установлено, что 28 января из-за нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание, в результате которого трое работников получили ожоги различной степени тяжести, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия. Затем будет произведена выемка технической документации, видеозаписей камер наблюдения для назначения необходимых судебных экспертиз.

Опрашиваются сотрудники предприятия. Следователем будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. По результатам проверки будет принято законное решение.