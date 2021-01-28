Названа причина пожара на пороховом заводе в Перми

- Фото: Андрей МАТЛИН

- Возгорание началось в 08:27 во время погрузки безвозвратных производственных отходов (БПО) из склада в кузов транспортного средства. Огонь перекинулся в помещение склада, где загорелась спецпродукция. Силами прибывших на место пожара ФГКУ «Специальное управление ФПС №34 МЧС России» пожар был локализован и потушен. Все производства предприятия работают в штатном режиме» – объяснили на заводе.

По решению генерального директора на предприятии создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Главный врач ожогового центра Андрей Бабиков рассказал, что один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии, у двоих состояние средней степени тяжести.

- Я надеюсь на успешный исход излечения. У всех троих - термические ожоги, других травм нет, - добавил Бабиков.

Напомним, в четверг, 28 января, 2021 года на пороховом заводе в Перми произошел крупный пожар, в результате произошедшего пострадали двое грузчиков и водитель.

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