Врачи рассказал о состоянии пострадавших на пожаре на пороховом заводе в Перми сотрудников

Главный врач ожогового центра Андрей Бабиков. Фото: Андрей МАТЛИН

- Сегодня к нам машинами скорой помощи доставили трех работников Пермского порохового завода. Один из них находится в реанимации, у него тяжелое состояние, но его удалось стабилизировать. Еще у двоих состояние средней тяжести. Я надеюсь на успешный исход излечения. У всех троих - термические ожоги, других травм нет, - сообщил главный врач ожогового центра Андрей Бабиков.

Напомним, в четверг, 28 января, 2021 года на пороховом заводе в Перми произошел крупный пожар, пострадали три человека. На предприятии сообщили, что возгорание началось при погрузке отходов. После этого загорелся склад со спецпродукцией. В результате произошедшего пострадали двое грузчиков и водитель.

- Решением генерального директора создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, – сообщили в Пермском пороховом заводе.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что на пороховой завод выехали следователи и следователи-криминалисты, в ближайшее время они приступят к осмотру места происшествия. Также на месте работают прокурор Кировского района Перми Алексей Костарев и представитель спецпрокуратуры.

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