«Мой сын проходит там практику». Родственники работников порохового завода пришли в ожоговый центр

- Фото: архив "КП"

К ожоговому центру на улице Липатова, куда привезли работников, пострадавших на пожаре на пороховом заводе в Перми, подходят родственники. Они хотят узнать, нет ли в списке пострадавших их родных.

- Мой сын проходит здесь практику, - рассказывает пермяк Алексей. - Телефоны на заводе запрещены, поэтому узнать, все ли с ним в порядке, я не могу, вот я и пришел в больницу.

Из-за эпидрежима в больницу никого не пускают. Он вынес телефоны реанимации и ожогового центра и предложил родственникам звонить по указанным номерам. Но наш корреспондент говорит, что дозвониться у родственников не получается.

Напомним, в четверг, 28 января, 2021 года на пороховом заводе в Перми произошел крупный пожар. Первыми о произошедшем сообщили сами жители города в социальных сетях, где опубликовали фото и видео пожара.

Позже последовали комментарии из официальных ведомств. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 8.30.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 9.22 огонь удалось локализовать, в тушении принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 61 человек и 12 единиц техники. Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что пострадали три человека.

- Сообщаем, что в связи с инцидентом на Пермском пороховом заводе, на место оперативно прибыли несколько машин скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе минздрава. - По предварительным данным в происшествии пострадало три человека, все они мужчины. В данный момент пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

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