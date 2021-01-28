ЧП на Пермском пороховом заводе: на место происшествия выехали следователи

Фото: "Подслушано Пермь"/ ВКонтакте

- На Пермский пороховой завод выехали следователи и следователи-криминалисты, в ближайшее время они приступят к осмотру - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, В четверг, 28 января, на Пермском пороховом заводе произошел пожар. По предварительной информации на нем пострадали три человек. Рассказываем, как развивались события.

- Сообщение в МЧС поступило в 8.30, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 9.22 пожар локализован, в тушении принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 61 человек и 12 единиц техники. Есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ситуацию прокомментировали и в краевом минздраве.

- Сообщаем, что в связи с инцидентом на Пермском пороховом заводе, на место оперативно прибыли несколько машин скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе минздрава. - По предварительным данным, в происшествии пострадало три человека, все они мужчины. В данный момент пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

На месте работает дежурная бригада скорой медицинской помощи.

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