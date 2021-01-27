Клиенты Райффайзенбанка могут подать заявку на открытие счета для бизнеса в мобильном приложении

Фото: Райффайзенбанк

Частные клиенты Райффайзенбанка могут быстро подать заявку на открытие счета для бизнеса в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

Для этого нужно нажать на кнопку «Открыть продукт» и выбрать из списка пункт «Открыть счет для бизнеса».

«Заполнив заявку, клиент может быстро открыть счет и начать пользоваться всеми преимуществами приложения для бизнеса. Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для компании. В приложении можно выставлять счета, формировать налоговые декларации, открывать новые продукты, настраивать прием платежей через QR-коды и многое другое», — подчеркнул Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн.