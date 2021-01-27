«Смертельная смс-ка». В Пермском крае водитель отвлекся на сообщение в телефоне и сбил женщину

На вторые сутки пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице. Фото: архив "КП"

Смертельное ДТП произошло вечером 22 января на улице Свердлова в городе Верещагино. Неустановленный автомобиль сбил 88-летнюю женщину-пешехода. Водитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшему пешеходу.

Увидев на дороге пожилую женщину в бессознательном состоянии, прохожие вызвали «скорую помощь». На вторые сутки пенсионерка скончалась в больнице.

- На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила фрагмент автомобиля, по характеристикам подходящего к ГАЗ-3110, - сообщили о расследовании в краевом полицейском главке. - Полицейские установили личность предполагаемого виновника. Им оказался 30-летний местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что, находясь за рулем, отвлекся на смс-сообщение. А когда совершил наезд на пенсионерку, очень испугался и покинул место ДТП, не оказав помощи пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».