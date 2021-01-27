Предприниматели могут подать корректировку налоговой декларации в Райффайзен Бизнес Онлайн на Android

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В мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн теперь можно подать корректировку налоговой декларации. Сейчас функция доступна на устройствах на базе операционной системы Android. В ближайшее время ее планируется внедрить для устройств, работающих на iOS.

«Корректировка налоговой декларации — очень важная функция. Она позволяет подать скорректированную декларацию, если первоначально предприниматель подал отчетность с ошибкой. Сдача корректной отчетности поможет избежать штрафов и пени со стороны контролирующих органов. Возможность внести изменения в отчет в мобильном приложении позволит делать это быстро и практически в любое время и в удобном месте, — отметила Полина Гуляева, руководитель направления „Онлайн-бухгалтерия“ Райффайзенбанка. — Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет легко управлять доходами и оплачивать налоги и страховые взносы в режиме онлайн».