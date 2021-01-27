В семейном экогороде «Погода» завершаются продажи квартир с новосельем до осени 2021 года

Фото: «Девелопмент-Юг»

«Погода» располагается в микрорайоне «Ива». Это живописное место на небольшой возвышенности. С одной стороны она примыкает к микрорайону Садовый, с другой – окружена зеленым массивом. Эксперты отмечают высокий экостатус этой территории. По результатам замеров уровень шума и загрязнения воздуха составляет здесь всего 1,5 - 50% от предельно допустимых. Это отличные показатели, которые гарантируют тишину и чистый воздух. При этом поездка в центр Перми занимает обычно не более 17 минут.

45 процентов экогорода занимают зеленые дворы и прогулочные зоны. А деревьев и кустарников в здесь больше, чем квартир. В каждом дворе их 455, а во всем комплексе - более 5000.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Сердцем «Погоды» станет спортивно-образовательный кластер площадью 28 000 кв. м. Здесь разместятся школа со спорткомплексом с бассейном и культурно-досуговым центром, детский сад.

Фото: «Девелопмент-Юг»

По словам застройщика, в последний пул вошли самые ликвидные форматы квартир, чтобы каждый смог выбрать лучшее для себя. 1,2 и 3 комнатные квартиры с зимним садом, квартиры с эколоджией, а также последний видовой лофт с высотой потолка 3 метра. Можно выбрать для себя квартиру с прачечной и гардеробной.

Фото: «Девелопмент-Юг»

В каждой квартире выполнена современная отделка от застройщика высокого качества, поэтому будущим жителям не придется тратить время и средства на ремонт – останется лишь поставить мебель и добавить аксессуары.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Застройщик приглашает всех желающих побывать на персональной экскурсии по строительной площадке. Экскурсии проводятся ежедневно. Звоните +7(342) 257 04 40.