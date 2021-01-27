Семье трагически погибшего 19-летнего парня нужна помощь жителей Прикамья

Квартира пострадавшей семьи и погибший парень. Фото предоставлено близкими семьи

Семье погибшего на пожаре 19-летнего Даниила нужна помощь неравнодушных жителей Пермского края.

Напомним, ночью 24 января в одном из деревянных домов в Чердыни произошел пожар. По предварительной версии, загорелся электрообогреватель. Люди стали выбегать из горящего здания, побежал и 19-летний Даниил.

- Но на улицу парень выйти не успел, родные видели, что Данил был уже в коридоре, но, вероятнее всего, парень решил попробовать потушить огонь и спасти дом. Он надышался дымом, потерял сознание и погиб. Тело молодого человека нашли в ванной, - рассказал "КП" источник, близкий к ситуации.

По факту произошедшего следователи начали проверку.

Погибший Даниил жил вместе с двумя братьями, двух и одиннадцати лет, мамой и отцом. Сейчас погорельцы переехали в дом к одному из своих родственников, потому что их жилище превратилось в пепелище. На пожаре сгорело все, от мебели и техники до одежды. Неравнодушных жителей Пермского края просят откликнуться и оказать посильную помощь. Всем, кто хочет помочь пострадавшим, просят звонить другу семьи Денису по телефону: 8-908-249-59-64.

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