- Фото: Павел МАРТИНЧИК

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 290 новых случаев заражения коронавирусом.

В числе 290 новых инфицированных 124 - мужчины, 166 – женщины, среди заболевших 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 78 человека, 89 в возрасте 50-64 и 82 человека старше 65 лет. 57 человек проходят лечение в больницах, 233 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 651. Ежесуточный прирост больных составил 0,8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99.