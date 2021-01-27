На «Азоте» работает мобильный обходчик

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В рамках реализации стратегии цифровизации в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализован масштабный проект «Мобильный обходчик». В цехе карбамида сформировано 15 маршрутов обходов. В них включено более 450 единиц оборудования.

Проект «Мобильный обходчик» направлен на повышение эффективности работы персонала, а также снижение аварийных и внеплановых остановок оборудования. Главные задачи проекта - это снижение субъективной оценки состояния оборудования, контроль за качеством обхода персонала, оцифровка параметров состояния оборудования, оперативная передача параметров состояния оборудования начальнику смены, автоматическое формирование дефектов.

В состав внедренного комплекса «Мобин» входит следующее оборудование: планшет с специальным креплением для руки работника, смарт бокс для измерения температуры, вибрации, считывания отметок у оборудования, RFID - метки, установленные на оборудовании.

Операторы разных отделений цеха совершают обход со специальным оборудованием комплекса «Мобин». Температуру и вибросостояние оборудования измеряют с помощью смартбокса. Показания приборов КИПиА заносят в программу на планшете. После обхода выгружают данные на ЦПУ. Этот процесс занимает около 10 секунд.

Все данные аккумулирует центральный элемент системы «Мобин» - аналитическая платформа. Она объединяет мобильные устройства в единую сеть, обеспечивает обмен данными в процессе работы комплекса, а также анализирует полученную информацию и предоставляет результаты работы комплекса в виде таблиц, графиков и аналитических отчётов.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Проект «Мобильный обходчик» стартовал в рамках реализации стратегии цифровизации компании «УРАЛХИМ». «Азот» стал стартовой площадкой для внедрения цифровых технологий в производство. На разработку и пробные шаги проекта потребовалось два года. В 2018-м мы его испытали в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций. Теперь он протестирован и внедрен в цехе карбамида. По примеру азотчиков применять мобильные подходы начали и другие. Пилотные проекты запущены в филиале «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (г. Воскресенск) и компании «Уралкалий».

По результатам внедрения проекта «Мобин» на «Азоте» отмечена высокая эффективность сбора данных, удобство в повседневной работе и практичность.

Вячеслав Гришкин, куратор проекта, руководитель направления цифровой трансформации АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Аналогичный проект мы планируем реализовать в 2021 году на производстве аммиака на «Азоте». Это позволит снизить количество аварийных остановок, внеплановых ремонтов и повысить общую эффективность персонала. В дальнейшем проект будет масштабирован на все площадки холдинга.