Герман Греф обсудил проекты развития Нижегородской области с Глебом Никитиным

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Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу, на которой обсудили проекты по развитию региона в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Сбербанк помогает Правительству региона в развитии цифровизации и финансировании ряда проектов. В сфере здравоохранения используются проекты цифровизации, снижающие нагрузку на больницы и поликлиники региона. Это сервисы телемедицины от СберЗдоровья; проект Voice2Med, который позволяет заполнять медицинскую документацию, преобразуя голос врача в текст; система хранения и обработки медицинских изображений PACS, объединяющая в единое цифровое пространство все исследования внутри медицинских учреждений. Глеб Никитин и Герман Греф обсудили вопрос использования этих платформенных решений Сбера в Нижегородской области.

В рамках развития образовательной отрасли началось строительство общеобразовательного комплекса «Школы 800», а школьная цифровая платформа СберКласс начала работу уже в 185 школах региона.

- Помощь и поддержка в цифровизации регионов — один из приоритетов Сбера. Я рад, что наше сотрудничество с Нижегородской областью в этом направлении становится всё более плодотворным и затрагивает важнейшие социальные сферы. Новейшие технологии, которыми обладает сегодня Сбер, и решения на их основе, уникальные сервисы и продукты способны качественным образом изменить не только жизнь региона в целом, но и жизнь каждого его жителя.

Новым этапом совместной работы с Нижегородской областью станет развитие и использование решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта, позволяющих сделать наши сервисы и услуги персонализированными. Одной из приоритетных сфер для нас является здравоохранение, от развития которой напрямую зависит качество жизни. Наши программы нацелены на решение целого ряда задач системы здравоохранения, таких как: доступность медицинских услуг, улучшение медицинского обслуживания, удобство для пациентов и врачей, повышенная эффективность работы, - рассказал Герман Греф.

Цифровые решения Сбера позволяют ускорить работу по обработке данных, полученных в ходе диагностики, и сделать ее более эффективной. Сейчас мы серьезно обновляем парк медтехники в больницах. Только в 2020 году было закуплено 17 новых аппаратов КТ. Большинство из них работают в районах. Благодаря обмену данными у нас появляется возможность постановки диагноза на основе единых стандартов, - сказал Глеб Никитин.