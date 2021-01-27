В Перми появились новые автобусные остановки

- Фото: Василий Вахрин

В городской администрации краевого центра сообщили о том, что в городе оборудовали несколько новых остановок.

- По просьбе жителей на улице Менжинского добавился остановочный пункт «Улица Первомайская», - рассказали в городском департаменте дорог и транспорта. – Это место многолюдное: здесь расположены железнодорожная станция «КамГЭС», городской пляж, медицинские учреждения. На этой остановке будут садиться и высаживаться пассажиры автобусных маршрутов №24 и №48.

Еще две новые автобусные остановки в Перми «учредили» на время капитального ремонта трамвайных путей, в связи с чем вместо трамваев по улице Уральской будут ходить автобусы.

- Остановочный пункт «Улица Грачёва» организован в районе здания на улице Уральской, 63а, - сообщили в горадминистрации. – До нее будет проще добираться тем, кто живет на улицах Грачёва и Анри Барбюса. Здесь будут останавливаться автобусы маршрута №36. По просьбе пассажиров здесь будут также останавливаться автобусы маршрутов №18, №24, №38 и №78.

Недалеко от здания администрации Мотовилихинского района появилась остановка «Улица Ивановская». Она станет конечной для автобусов укороченного рейса маршрута №36, которые в рабочие дни будут ходить от площади Дружбы.