В Пермском крае заключенным вновь разрешили краткосрочные свидания

- Фото: Василий Вахрин

С 27 января во всех учреждениях учреждениях ГУФСИН по Пермскому краю разрешены краткосрочные свидания.

Свидания будут проходить в специально оборудованных помещениях с разделяющей стеклянной перегородкой. Заключенные и те, кто их посещают, должны быть в масках и перчатках, а также соблюдать дистанцию 1,5 метра.

- Для прибывших родственников осужденных, подозреваемых и обвиняемых будет организован входной контроль с измерением температуры тела. Лица с признаками острых респираторных заболеваний или с повышенной температуры тела не будут допускаться на краткосрочные свидания.

Напоминаем, что с 12 ноября в целях предупреждения распространения коронавируса среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников ГУФСИН свидания во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы свидания были запрещены.