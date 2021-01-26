В Перми выявлено 88 новых случаев COVID-19. Всего в Прикамье за сутки - плюс 292

67 человек проходят лечение в больницах, Фото: ИВАНОВА Диана

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 292 новых случая заражения COVID-19. Из них 12 детей. Из взрослых в возрасте от 15 до 29 лет – 23 человека, от 30 до 49 лет – 74 человека, 108 в возрасте 50-64 и 75 человек, которым старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях Пермского края.

В Перми выявлено 88 жителей с COVID-19. Второе место по заболеваемости занял Чайковский округ, где зафиксировано 32 инфицированных. На третьем месте – Чусовской округ, где 20 заболевших.

В Добрянском и Соликамском округах обнаружено по 15 жителей с коронавирусной инфекцией. 12 случаев заражения ковидом зафиксировано в Краснокамском округе, 10 – в Очерском округе. В Березниках, Кунгурском районе и Лысьвенском округе COVID-19 диагностирован у 9 человек. В Пермском районе выявлено 8 заболевших, 6 – в Куединском районе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 361. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.