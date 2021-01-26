«Было минус 43 градуса». Инспектор ДПС помог замерзающему на трассе пермскому дальнобойщику

Фото: УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

В понедельник, 25 Января, Александр Егоров, инспектор ДПС из Нового Уренгоя, помог замерзающему на трассе пермскому дальнобойщику. Во время патрулирования на дороге Сургут – Салехард полицейский заметил стоявший на обочине грузовик с полуприцепом.

Дальнобойщик объяснил, что ехал из Перми, но по дороге из-за некачественного топлива его грузовик сломался. Ехать дальше было нельзя, но и находиться на морозе было невозможно. Температура воздуха в это время была минус 43 градуса.

Лейтенант полиции Александр Егоров предложил водителю посидеть в его патрульной машине и согреться. Потом помог починить грузовик и сопроводил дальнобойщика с его автомобилем до Нового Уренгоя.

- Водитель грузового автомобиля поблагодарил сотрудника Госавтоинспекции за неравнодушное отношение и помощь в трудную минуту, - отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.