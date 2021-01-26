Из-за следственного эксперимента в Пермском районе перекроют дороги

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Вечером 26 января сотрудники следственного отдела ОМВД России по Пермскому району будут проводить следственный эксперимент, проверять обстоятельства ДТП, в котором пострадали люди. В связи с этим с 20 часов будет временно перекрыто движение на 12-километровом участке федеральной трассы Пермь – Екатеринбург.

Аналогичное ограничение движения произойдет 28 января, с 7 часов утра на участке дороги Пермь - Усть-Качка.

- Мы просим водителей заблаговременно выбирать пути объезда, - обратилась к автомобилистам Госавтоинспекция Пермского района.