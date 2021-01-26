На все случаи жизни: что застраховали россияне в 2020 году

Фото: Райффайзенбанк

Страхование от несчастных случаев и защита денежных средств на картах остаются самыми популярными продуктами у клиентов, показало исследование Райффайзенбанка. В 2019-м и 2020 году они возглавили топ самых популярных страховок среди клиентов. В 2020 году клиенты стали чаще страховать недвижимость, а самым популярным медицинским продуктом стала страховка от рисков заражения COVID-19. Однако главной тенденцией стал рост интереса к онлайн-каналам для покупки и сравнения страховых продуктов.

В 2020 году клиенты стали иначе подходить к вопросу выбора и покупки страховки. И хотя два ключевых продукта остались прежними — это страхование от несчастных случаев и защита денег на счетах и картах от кражи — в топ-5 страховок произошли заметные изменения.

Страхование недвижимости стало более популярным — в 2020 году оно поднялось с четвертого на третье место. А страхование путешественников по очевидным причинам пользовалось меньшим спросом, однако все еще входит в топ-5. Кроме классической медицинской страховки, клиенты также пользуются защитой от задержки рейса.

Главным трендом стал рост интереса к онлайн-каналам. В 2020 году каждый четвертый страховой продукт клиенты оформляли онлайн. В 2019 году на доля таких покупок составляла только 14%.