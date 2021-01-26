Прикамье вошло в число лучших регионов по вакцинации от коронавируса

В Прикамье прошли вакцинацию более шести тысяч жителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермский край вошел в число регионов, где лучше всего организована вакцинация жителей от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Лучше всех с этой задачей справились в Красноярском и Пермском краях, в Кировской, Оренбургской, Волгоградской и Курганской областях, а также в Калининграде,- отметил министр на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

К настоящему времени в Прикамье более шести тысяч жителей прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Причем, 1654 человека привиты уже вторым компонентом.

Использовано около 80 процентов вакцины «Спутник V», доставленной в Прикамье. 27 января ожидается поступление новой партии вакцины.

- Сейчас иммунизация проходит в медучреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – В Перми прививки делают в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4.

По мере поступления вакцины поэтапно будут привиты все желающие.

-Наша задача, чтобы к осени текущего года 1,2 миллиона жителей края прошли иммунизацию от коронавируса, - подчеркнул губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.