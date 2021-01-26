«Новоселье отметили более 10 тысяч человек». В Пермском крае перевыполнили план по расселению аварийного жилья

Фото: жк-любимов.рф

В Пермском крае в 2020 году было расселено 78,2 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В благоустроенные квартиры переехали около 5,46 тысячи человек. Ранее планировалось, что будут расселены 4,69 тысячи жильцов аварийных домов. Таким образом, более 760 жителей региона переехали в новые дома на год раньше планируемого срока.

Всего же с начала 2019 года в Прикамье новоселье отметили более 10 тысяч человек, переехавших из аварийных домов в новое жилье. До 2025 года счастливыми новоселами станут еще около 30 тысяч человек.

Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину в рамках рабочей встречи, прошедшей в минстрое России. Кроме того, обсуждались вопросы строительства новых домов и крупных инвестиционных проектов в Пермском крае.

В частности, отмечалось, что для переселения жителей Березников, чьи дома признаны аварийными из-за провала на руднике, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» строится новый микрорайон «Любимов». В самой высокой степени готовности находятся три дома по адресам: ул. Ивана Дощеникова,1, ул. Геннадия Братчикова, 2 и ул. Строителей, 10. Там подрядчики уже завершают внутреннюю отделку.