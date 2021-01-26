Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в Пермь не ранее апреля

Пока идет вакцинация «Спутником-V». Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин сообщил на заседании городской думы, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским «Вектором», поступит в Пермь не ранее апреля.

- Официальная информация о разнарядке вакцины в Министерство здравоохранения Пермского края еще не поступала. Отмечу, что вакцина «Спутник-V», которая используется сейчас, переносится хорошо, формируется иммунитет. Ей вакцинировались люди старшего возраста, переносится без осложнений, - добавил Евгений Камкин.

Также заместитель министра рассказал, что, начиная с ноября 2020 года, в Пермь поступило 8542 комплекта вакцины «Спутник-V». 80 процентов уже израсходовано. 27 января ожидается поставка еще 5400 комплектов вакцин. За февраль в Пермский край должно поступить около 100 тысяч комплектов.

- Сейчас иммунизацию можно пройти в медицинских учреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, в Перми- в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4, - отметили в Минздраве.