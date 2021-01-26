Многодетной семье из Березников, пострадавшей от пожара, окажут материальную помощь

Пожар произошел на первом этаже пятиэтажки. Фото: группа ВК "ЧП Березники!"

Днем в субботу, 23 января, в Березниках прохожие спасли из огня пятерых детей в возрасте от семи месяцев до 12 лет. Ребята оказались запертыми в квартире, где произошел пожар. Как рассказали соседи ребятишек, их мама работает поваром, и она часто оставляла малышей одних в съемной квартире.

Один ребенок получил сильные ожоги и сейчас лежит в реанимации. Остальные ребята находятся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

- Семья находится на социальном сопровождении, за ней закреплен социальный участковый,- рассказали «Комсомолке» в минсоцразвития Пермского края. - В связи с пожаром семье будет оказана материальная помощь на приобретение товаров первой необходимости. Кроме того, будет оказана помощь в сборе документов для оформления пособий на детей. Совместно с мамой принимается решение о дальнейшем жизнеустройстве детей.

Тем временем в Березниках продолжается сбор вещей и денег для погорельцев.