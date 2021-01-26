На «Азоте» начался День студента

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вновь принимает группу будущих специалистов химической промышленности. До середины февраля изучать завод изнутри будут студенты профильных специальностей Березниковского политического техникума.

К каждому студенту-практиканту прикреплен наставник. Он делится своим опытом и помогает освоиться с особенностями производства. Анастасия Осинникова обучается в политехническом техникуме по специальности «Аппаратчик химического производства». Для нее это первая практика. Она проходит ее в уникальном цехе высших алифатических аминов.

Анастасия Осинникова, студентка Березниковского политехнического техникума:

- Поразили масштабы производства, огромные агрегаты, большое количество информации. Для меня эта практика полезна не только в качестве ознакомления с заводом, но в написании моей дипломной работы на тему «Абсорбция». Проще писать о том, что уже увидел вживую и понял суть процесса. На практику шла целенаправленно на «Азот», потому что предприятие рассматриваю как будущее место работы. Привлекают перспективы и условия труда.

Сейчас на «Азоте» практику проходит 36 человек. Предприятие много лет сотрудничает с учебными заведениями Перми, Соликамска, Томска и Березников. Ежегодно две-три сотни студентов проходят на «Азоте» практику, и некоторые после получения диплома возвращаются на предприятие в качестве молодых специалистов. За два года предприятие пополнилось 500 новыми сотрудниками. Один из основных поставщиков – Березниковский политехнический техникум (БПТ).

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- Для студентов это возможность применить знания на практике, получить необходимые навыки, а для предприятия - отобрать именно тех молодых специалистов, потенциальных работников, которые смогут себя проявить в дальнейшем. Кроме того, тесное сотрудничество с профильными учебными заведениями в сочетании с работой собственного учебного центра позволило снизить средний возраст сотрудников до 40 лет.