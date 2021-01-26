Людмила Гаджиева работает в администрации Перми последний день

Людмила Гаджиева курировала социальную сферу Фото: архив "КП"

Людмила Гаджиева написала заявление об увольнении по собственному желанию. 26 января станет последним днем ее работы в администрации Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, Людмила Гаджиева являлась заместителем главы города, отвечавшим за вопросы образования, культуры и спорта. А еще месяц назад в сфере ее влияния находился и общественный транспорт, который сейчас курирует Анатолий Дашкевич.

Вчера стало известно, что Алексей Дёмкин решил назначить вместо Людмилы Гаджиевой на должность заместителя главы администрации по социальным вопросам Алексея Грибанова. В 2012-2016 годах до избрания депутатом Пермской городской думы Алексей Грибанов как раз и занимался в мэрии «социалкой».

О новом месте работы Людмилы Гаджиевой пока не сообщается.