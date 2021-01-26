Конкурс заявок на строительство Пермской галереи продлили

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Срок подачи заявок на строительство здания Пермской художественной галереи на заводе Шпагина продлили. Как сообщается на сайте госзакупок, желающие участвовать в конкурсе на возведение нового здания могут подать заявки до 8 февраля. Ранее был назначен срок 29 января.

В краевом министерстве строительства объяснили, что срок продлен для того, чтобы у потенциальных участников было больше времени проанализировать закупку и принять решение об участии.

Завершить все работы тем не менее требуется по-прежнему к 15 июня 2023 года.

Кстати, конкурс на проектирование и строительство галереи объявлен уже в четвертый раз. На первый конкурс не было подано ни одной заявки. Победитель второго конкурса, как позже оказалось, подал недостоверные сведения, и контракт с ним не заключили. Результаты третьего отменили по решению Пермского УФАС.