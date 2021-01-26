Экс-мэра Дмитрия Самойлова наградили почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь»

Фото: Виталий Кокшаров.

В декабре прошлого года бывший глава Перми Дмитрий Самойлов подал в отставку – он перешел в краевой кабмин: стал вице-премьером правительства Пермского края, сменив на этом посту Антона Клепикова.

Исполнять обязанности главы администрации столицы Прикамья начал Алексей Дёмкин. Он предложил депутатам наградить почетным знаком экс-мэра, который руководил городом в течение 7 лет, с 2014 года.

- За это время город изменилась, строились садики, школы, дороги, началась подготовка к 300-летию Перми, - обосновал свое предложение Алексей Дёмкин.

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты большинством голосов приняли решение – наградить Дмитрия Самойлова почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь».

Дмитрий Самойлов поблагодарил депутатов и сообщил, что денежную премию, которая полагается тем, кому вручается почетный знак города Перми, он решил перечислить в фонд "Дедморозим".