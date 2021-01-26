Анастасия Крутень теперь полноправный министр здравоохранения Пермского края

Фото: Минздрав Пермского края

25 января Анастасия Крутень назначена министром здравоохранения Пермского края. До этого она была только исполняющей обязанности министра. Напомним, Анастасия Крутень с 2000 года работала заместителем начальника, затем начальником управления здравоохранения администрации Перми. В 2012-2015 годах возглавляла Министерство здравоохранения Пермского края.

Но после преобразований в правительстве края Анастасия Крутень стала главным врачом Городской больницей имени Гринберга - крупнейшим медицинским учреждением Кировского района.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией летом 2020 года Анастасия Крутень была награждена Орденом Пирогова. А 17 ноября 2020 года вернулась в министерство здравоохранения, сменив на этом посту Оксану Мелехову.