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Последнее время конфликты из-за ненадетой маски все чаще попадают в объективы камер наблюдения и смартфонов, недавнее происшествие тоже не стало исключением. Поздним вечером 23 января в Перми в автобус сел пожилой мужчина. По словам автора видео Артема Бородина, возрастной пассажир громко и много матерился, говорил, что все, кто едет в средствах защиты - рабы, а сам то надевал, то снимал маску.

- Несколько раз к нему обращались другие пассажиры и просили вести себя спокойно, - рассказывает Артем. - Водитель автобуса - женщина - объясняла ему, что ее могут оштрафовать и дальше она не поедет. В конце концов у мужчины, который ехал с детьми и просил буйного пассажира не материться, кончилось терпение. На остановке он схватил антимасочника и выкинул на улицу, где произошла небольшая потасовка. Потом мужчина, который вывел пассажира, сел обратно в автобус, и мы уехали.

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